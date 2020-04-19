Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Manisa'da kazaya karışan ehliyetsiz sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde, kazaya karışan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden de işlem uygulandı.

19.04.2020 23:42 | Son Güncelleme: 20.04.2020 00:16
Manisa'da kazaya karışan ehliyetsiz sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapıldı
Manisa 'nın Soma ilçesinde, kazaya karışan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden de işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki A.Ç. yönetimindeki 45 VZ 801 plakalı otomobil, Muzaffer Tezcan Caddesi'nde kontrolden çıkarak SEAŞ Sosyal Sitesi'nin korkuluklarına çarptı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün kaçtığını belirledi.
Yapılan araştırmada, sürücünün 16 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri aileye ulaşırken, A.Ç, teslim oldu.
A.Ç'ye "ehliyetsiz araç kullanma", "mala zarar verme" suçlarının yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, Polis, Soma, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Geçen hafta Türkiye’de başlayan uygulama, İtalya’da da devreye girdi Haberler
Geçen hafta Türkiye'de başlayan uygulama, İtalya'da da devreye girdi
Dışişleri, Karayipler’de kalan Türkler için Acun’dan yardım istedi Haberler
Dışişleri, Karayipler'de kalan Türkler için Acun'dan yardım istedi
Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu Haberler
Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Çin’de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler Haberler
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler
Sosyal mesafeli eylem! Netanyahu karşıtlarını korona bile durduramadı Haberler
Sosyal mesafeli eylem! Netanyahu karşıtlarını korona bile durduramadı
Evde tartışan çift, öfkeyle kalkıp zararla oturdu Haberler
Evde tartışan çift, öfkeyle kalkıp zararla oturdu
Haberler ›› Güncel ››Manisa'da kazaya karışan ehliyetsiz sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:10: Yasak kalktı, vatandaş sokağa dökülüp müzik eşliğinde oynadılar - Haber 01:06: Denizli'de bariyerelere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haber 01:03: Kısıtlama bitti alış-veriş başladı, kapalı olması gereken marketlere ceza kesildi - Haber 01:01: Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Haber 01:00: İzmir'de yasağın sona ermesinin ardından polis ekipleri vatandaşları uyardı - Haber 23:59: Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber 23:46: İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti - Haberler 22:43: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti - Haber 21:57: İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı - Haberler 21:45: Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi - Haber