13.06.2019 17:01
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Manisa'da Kıbrıs gazilerine berat ve madalya

Manisa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen berat ve madalyalar, Manisalı 59 Kıbrıs gazisine takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen berat ve madalyalar, Manisalı 59 Kıbrıs gazisine takdim edildi.
Manisa Valiliği ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda madalya ve berat tevcih töreni düzenlendi.
Törende konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, şehitlik ve gazilik mertebesinin ancak can ve kan vererek kazanılacak rütbelerin en yükseği olduğunu belirterek, "Ölürsek şehit, kalırsak gazi dediğimiz için, vatan sevgisi imandan dediğimiz için dimdik ayaktayız. Bu inanç bizde hep var olduğu gibi bundan sonra da olmaya devam edecek." dedi.
Kıbrıs Harekatı'nın zor şartlar ve ambargo altında gerçekleştirildiğini hatırlatan Vali Deniz, "Sizlerin fedakarlıkları ve kahramanlıkları sayesinde oradaki zulme karşı durduk ve başardık. Kıbrıs Barış Harekatı'yla oradaki soydaşlarımızı kurtardık. Harekatın ne kadar değerli olduğu bugün daha da ortaya çıktı. 2 milyar varil petrol rezervi ve 4 trilyon metreküp doğal gaz rezervi olan Doğu Akdeniz'de Türkiye bölgede kalmış oldu." diye konuştu.
Manisa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şener Tarım da il genelinde bin 150 gazi olduğunu, bunların neredeyse tamamının kent merkezinde yaşadığını belirterek, bu törenle yeniden hatırlandıkları için yetkililere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Vali Deniz, 59 gaziye ve yakınlarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalya ve beratlarını takdim etti.
Törene 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkan yardımcıları, Manisa Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ile gaziler ve aileleri katıldı.
Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Manisa, Kıbrıs, Güncel

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