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Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü

Manisa'da bir ev sahibi, tahliye kararı aldırdığı kiracısının; evdeki kapıları, kalorifer peteklerini ve kombiyi söküp götürmesi üzerine şikayetçi oldu.

30.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:29

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir ev sahibi, tahliye kararı aldırdığı kiracısının; evdeki kapıları, kalorifer peteklerini ve kombiyi söküp götürmesi üzerine kiracısından şikayetçi oldu.

Kentte esnaflık yapan Metin Gönül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı ve damadı için geçen yıl Utku mahallesinde satın aldığı evde kiracı olarak oturan B.T'den konutu tahliye etmesini istediğini söyledi. Gönül, Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde 9 ay süren tahliye davası sürecinde B.T'nin kira ödemediğini, kendisine yollanan tahliye kararının ardından evin kapılarının yanı sıra kombi ve petekleri sökerek beraberinde götürdüğünü anlattı.

EV SAHİBİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Evi teslim aldıklarında büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten Gönül, "Bütün kapıları, kombiyi, kalorifer peteklerini sökmüş. Salon kapısını sökememiş ama tokmağını söküp gitmiş. Tam evden çıktı diye sevinmiştik, geldik gördük ki ev bu halde" dedi.

"AKLI BAŞINDA OLAN KİMSE BUNU YAPMAZ"

Kiracıdan şikayetçi olduklarını aktaran Gönül, "Aklı başında hiçbir insan bunu yapmaz. Bilirkişi evde zarar tespit çalışması yaptı. Konuyu yargıya taşıdık, zararımızın tazmin edilmesi için dava açtık. Hukuk çerçevesinde hakkımızı arayacağız." diye konuştu.

Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü

Güncel

Kaynak: AA


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