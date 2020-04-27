Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Manisa'da kiraz hasadı başladı-Tekrar

Manisa'da kiraz hasadı başladı-TekrarMANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki 21 bin dekarlık alan üzerinde üretimi yapılan kirazın hasadına başlandı.

27.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:14
Manisa'da kiraz hasadı başladı-Tekrar
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki 21 bin dekarlık alan üzerinde üretimi yapılan kirazın hasadına başlandı. Hasadın haziran ortasına kadar sürmesi bekleniyor.
Kuzey yarım kürenin ilk kirazının üretildiği Sancaklı bölgesinde, 'kırmızı altın' olarak bilinen 'Cristobalina' cinsi kirazda çiftçilerin hasat mesaisi başladı. Kalın kabuğu ve lezzeti ile Avrupa ülkelerine ihraç edilen ürün için saat 07.00'de tarlaya giden işçiler, saat 14.30'a kadar kiraz topluyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, çalışmaya ara vermeden devam ediyor. Toplanan kirazların bazıları, pazara giderken, bazıları İzmir Toptancı Hali başta olmak üzere İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere gönderiliyor. Kiraz hasadının haziran ayı ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.
ÜRETİCİLER MEMNUN
Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde kiraz üreticiliği yapan, evli ve 2 çocuk annesi çiftçi Bilge Ünver (49), "Allah'a çok şükür. Bu sene kirazımız çok iyi. Verim ve rekolte fena görülmüyor. Allah bir afet vermezse. İnşallah hepsini değerlendirmeyi nasip eder. İlk hasada başladık. Hasadın tamamlanması haziran ayının 15'ini bulur" dedi.
Kiraz üreticilerinden evli ve 3 çocuk babası çiftçi Yusuf Ziya Özel (46) ise "Allah nasip ederse ilk kirazımızı toplamaya başladık. Rabbim fiyatına yardım etsin. Topladığımız malı satmak önemli. Pazar bulmak önemli. Bu sene rekoltemiz fena değil. Şu anda kirazın kilosu 50 TL civarında. Yakın zamanda normal fiyatına düşer. Gün gün kiraz toplaması artar. Fiyatlarda yerine oturur. Bugün bir kirazın kilosunun maliyeti bize 6- 7 TL'dir. Bu fiyatların aşağısına düştüğü zaman çiftçi zarar eder" dedi.
Kiraz toplayıcılardan evli ve 4 çocuk annesi Elif Kaya (49) da saat 07.00'de kiraz toplamaya başladıklarını ve saat 14.00'a kadar çalıştıklarını söyledi.
Tarım işçisi evli ve 3 çocuk annesi Meryem Özer (45) ise kirazların bu sene çok güzel olduğunu, geçim kaynaklarının tarım işçiliği olduğunu dile getirdi. Manisa’da kiraz hasadı başladı-Tekrar

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, Kiraz, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu’na soruşturma başlattı Haberler
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa’ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, Aycan’ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci’nin şifresi gibiydi Haberler
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz Haberler
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Haberler››Güncel››Manisa'da kiraz hasadı başladı-Tekrar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:24: Sokağa çıkma yasağında asfalt atağı - Haber 14:24: Türk Kızılay, Kırklareli'nde pide dağıttı - Haber 14:23: HDP önündeki eylemde 238'inci gün - Haber 14:22: Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü maske üretim sayısını 10 bine çıkardı - Haber 14:22: İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli toprağa verildi - Haber 13:46: Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı - Haber 13:36: Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum - Haber 11:40: Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı - Haberler 11:01: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti - Haberler 09:27: Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı - Haberler