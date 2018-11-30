Manisa'da Kısa Dönem Erlerin Yemin Töreni Yapıldı

Manisa
'nın Kırkağaç
ilçesindeki 6. Jandarma Komando
Er Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki temel eğitimlerini tamamlayan kısa dönem erler yemin etti.
Komutanlıktaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra temel eğitimini tamamlayan 900 kısa dönem er, bayrak ve silah üzerine el basarak toplu halde yemin etti.
6. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel
, erlerin acemi eğitimini başarıyla tamamladıklarını söyledi.
Konuşmasında ülkede terörle mücadelede kimseye taviz verilmeyeceğine vurgu yapan Albay Sel, "İzmir
Adliyesi önünde tek başına görevi için kendini feda eden trafik polisi Fethi Seki'nin, örnek asker ve kahramanımız Ömer Halis Demir
'i, bu vatanı kurtararak bizlere emanet eden ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk
ve kahraman silah arkadaşlarını unutmayacak ve unutturmayacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti
sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek bayrağımız kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir." dedi.
Tören sonrası yemin eden erlerle, ailelerinin buluşması duygusal anlara sahne oldu.
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