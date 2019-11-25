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Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kurumuş dere yatağında kolu parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen erkek cesedinin kime ait olduğu ile ilgili çalışma başlatıldı.

25.11.2019 22:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:12

'nın ilçesinde, kurumuş dere yatağında kolu kopuk, yüzü tanınmaz haldeki erkeğin cansız bedeni bulundu. Kimliği belirlenmeye çalışılan kişinin ölüm nedeni araştırılıyor.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal olan bölgede gezen kişiler tarafından dere yatağında hareketsiz yatan bir şahıs görüldü.

SAĞ KOLU KOPARILMIŞ

Durumu jandarmaya verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede şahsın ölü olduğu belirlendi. Öte yandan 35-40 yaşlarında olduğu belirlenen cesedin sağ kolunun da koparılmış olduğu tespit edildi. Yüzünün de parçalandığı tespit edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından ceset Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu

Karaağaçlı, Şehzadeler, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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