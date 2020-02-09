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Manisa'da komşularının öldüğünden şüphelendiği kişi hastanede çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde komşularının öldüğünden şüphelendiği kişinin trafik kazasında yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü belirlendi.

09.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:28Manisa'da komşularının öldüğünden şüphelendiği kişi hastanede çıktı
'nın ilçesinde komşularının öldüğünden şüphelendiği kişinin trafik kazasında yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü belirlendi.
7 Eylül Mahallesi Kutluk Sokak'ta ikamet eden İsmail Karagöz'ü (61) günlerdir görmeyen komşuları, yalnız yaşayan adamın evde ölmüş olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi.
Olayın ihbar edilmesi sonrası adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Karagöz'ü uzun zamandır görmediklerini belirten komşuları ekiplere, sokakta bir koku olduğunu, yalnız yaşayan kişinin evde hayatını kaybetmesinden şüphelendiklerini belirtti.
Şahsın evine girmek üzere hazırlık yapan ekiplerin ulaştığı İsmail Karagöz'ün oğlu, babasının trafik kazası geçirdiğini, bir süredir hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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