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Manisa'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan depremMANİSA'nın geçen 22 Ocak'tan bu yana beşik gibi sallanan ilçesi Akhisar'da, 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

04.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:06
'da korkutan deprem
MANİSA'nın geçen 22 Ocak'tan bu yana beşik gibi sallanan ilçesi 'da, 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Manisa ve çevre illerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 11.43'te, merkez üssü Akhisar ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem Manisa ve ilçelerinin yanı sıra İzmir'den de hissedildi. İlk belirlemelere can ve mal kaybı yaşanmadı. Kısa süreli paniğe neden olan deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokak ve açık alanlara kaçtı.
Manisa'da korkutan deprem

Akhisar, Manisa, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA


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