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Manisa'da korona virüse rağmen sokaklar doldu

Manisa'da korona virüse rağmen sokaklar doldu Manisa'da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu.

27.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:40

Manisa 'da korona virüse rağmen sokaklar doldu

MANİSA - Manisa'da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu.

Korona virüs salgını tüm Türkiye'de korku salarken, 'evde kal' çağrılarına çok sayıda vatandaş uymadı. Korona virüs salgını tehlikesine aldırış etmeyen kişiler, cadde ve sokakları doldurdu. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar, özellikle banka önlerindeki uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi vatandaşlar ise alışveriş için çarşıya gelirken, 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

Manisa’da korona virüse rağmen sokaklar doldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Genel

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Manisa'da korona virüse rağmen sokaklar doldu

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