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Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı

Manisa'da özel bir hastaneye yüksek ateş şikayetiyle başvuran vatandaş, koronavirüs şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek karantina altına alındı.

10.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:58

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan ölümcül koronavirüs Manisa 'da hareketli saatler yaşanmasına sebep oldu. Dün akşam saatlerinde Umre 'den dönen bir Türk vatandaş, yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu özel hastane tarafından koronavirüs şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edildi. Şüpheli vatandaş, sevk edildiği hastanede karantina altına alındı.

BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Manisakulishaber'in paylaştığı bilgilere göre; Umre'den dönen bir vatandaş yüksek ateş şikayetiyle Manisa'da bulunan bir özel hastaneye başvurdu ve şüphesi vaka olarak değerlendirilerek başka bir hastaneye sevk edildi. Hasta üst düzey güvenlik önlemleri altında ambulansla nakledildi.

BAŞHEKİM SOSYAL MEDYADA AÇIKLADI

Özel hastanenin başhekimi Dr. Mümtaz Kahya, hastanenin sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Hastanın Umre'den gelen bir hasta olduğunu belirten Başhekim Dr. Kahya, "Hastanemize müracaat eden yurt dışından (Umre'den) gelen hastada yüksek ateş mevcuttu. Gerekli tıbbi önlemler alınarak şüpheli vaka olarak değerlendirilip başka bir hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İşte şüpheli vakanın sevk edilmesine ait ilk kareler:

SAĞLIK BAKANI: TÜRKİYE'DE VAKA HER AN ÇIKABİLİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 4 bine yakın insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenliyor. Ankara'daki basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Yeni tip koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu anda tespit edilmiş koronavirüs vakası yok ancak her an çıkabilir" dedi.

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Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Etiketler : Manisa, Umre, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (19)
FIRTINA:Arkadaş bir sene yurt dışına çıkmayın bu sene umre ye gitmeseniz ne olur ki. . . ülkeye sokayın şu illet virüsü rahat durun
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MECNUN:De gel gayri. Bitsin bu ayrılık
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ADNAN AKGÖZ:hani hava alanında kontrol yokmuydu ?
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ADANALI:bu korona 3 kulfu 1 elham okuyunca geçmiyor yada önlenemiyor, ne işin var senin umrede bu zamanda, hadi gidiyon neden geliyorsun mikroplarınla beraber orda kal, tedbirler önlemler artırılmassa burayada gelir allah korusun sonar kriz var diyerek olan yine dar gelirli vatandaşa olur. . .
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ASABİ:Eninde sonunda gelecek zaten. Virüs bulaşanların çoğu iyileşiyor zaten. Hergün trafik kazasında daha çok insan ölüyor. Abartmaya gerek yok. Rahat olun.
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ŞEFFAF:ÜLKEMİZ ŞEFFAFLIK AÇISINDAN ÇOK GERİLERDE. TÜM DÜNYAYI SARMIŞ BİR HASTALIĞIN ÜLKEMİZDE OLMAMASI DURUMU BANA İNANDIRICI GELMİYOR. GİZLENEN DOĞRU BİLGİLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK ÇOK MERAK EDİYORUM
Cevap Yaz 34 15
BİR VATANDAŞ:NE KADAR MANTIKSIZ KONUŞUYORSUN. ÖYLE BİR VAKAYA RASTLANSA O KİŞİNİN HİÇ Bİ ÇOCUGU EŞİ ANNESİ BABASI YOK. İLLA DUYURURLAR. HASTAYI VE YAKINLARINI SAKLAYACAK HALLERİ YOK. BEN BİLE Bİ YAKINIMDA OLSA DUYURURUM Kİ ONA TEMAS HALİNDE OLAN KİŞİLERDE TEDBİR AMACLI MUAYENE OLSUN DİYE. BİRDE BİZİM ÜLKEMİZ KAOSU SEVİYOR. DEVLET YANLISI OLSUN DEVLET KARŞITI OLSUN İLLA DUYURURLAR BÖYLE Bİ VAKA CIKSA.
2 5
MİSAFİR:paranoyak oldunuz iyice. adam sürekli açıklama yapıyor henüz tespit edilmiş vaka yok diyor zorla olduğuna inanmak istiyorsunuz . Olduğuna dair bir tane kanıt yok. şu uzaktan fotoğraf bile milyonlarca kişiye ulaşıyor virüslü biri olsa kimse duymayacak mı?
2 5
EAEAEA:PEKİ NEDEN GİZLESİNLER . AYRICA BU İŞİ DSÖ YÖNETİYOR. BÜTÜN DÜNYA ÜLKELERİNDE KORONA OLDUĞUNDA DA AÇIKLAYAN BU ÜLKEDİR. YOKSA DSÖ DEMİ BİZE ÇALIŞIYOR. ELBETTE OLABİLİR. AMA LÜTFEN SİZLERDE PROVOKEYİ BIRAKIN
5 11
OF:yahu arkadaş göz göre göre neden gidiyorsunuz umreye. uyarılar var. gitmeyin . hayat normale dönüce gidersiniz
Cevap Yaz 4 22

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