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Manisa'da koronavirüs genelgesine uymayan işletmelere ceza

Manisa Valiliği, Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi'ne uymadığı belirlenen 18 işletmeye yasal işlem yapıldığını bildirdi.

20.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:46
Manisa'da koronavirüs genelgesine uymayan işletmelere ceza
Manisa Valiliği, Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi'ne uymadığı belirlenen 18 işletmeye yasal işlem yapıldığını bildirdi.
Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünce pandemi ilan edilen Kovid-19'un Türkiye'ye yayılmasını önlemek adına bir dizi tedbir alındığı hatırlatıldı.
Tedbirler kapsamında denetimler yapıldığı, bu konuda yayınlanan genelgeye uymadığı belirlenen 18 işletmeye yasal işlem uygulandığı belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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