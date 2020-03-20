Manisa'da koronavirüs genelgesine uymayan işletmelere ceza

Manisa Valiliği, Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi'ne uymadığı belirlenen 18 işletmeye yasal işlem yapıldığını bildirdi.Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünce pandemi ilan edilen Kovid-19'un Türkiye'ye yayılmasını önlemek adına bir dizi tedbir alındığı hatırlatıldı.Tedbirler kapsamında denetimler yapıldığı, bu konuda yayınlanan genelgeye uymadığı belirlenen 18 işletmeye yasal işlem uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA