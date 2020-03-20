Manisa'da koronavirüs genelgesine uymayan işletmelere ceza
Manisa Valiliği, Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi'ne uymadığı belirlenen 18 işletmeye yasal işlem yapıldığını bildirdi.
20.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:46
Manisa Valiliği, Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi'ne uymadığı belirlenen 18 işletmeye yasal işlem yapıldığını bildirdi.
Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünce pandemi ilan edilen Kovid-19'un Türkiye'ye yayılmasını önlemek adına bir dizi tedbir alındığı hatırlatıldı.
Tedbirler kapsamında denetimler yapıldığı, bu konuda yayınlanan genelgeye uymadığı belirlenen 18 işletmeye yasal işlem uygulandığı belirtildi.
Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünce pandemi ilan edilen Kovid-19'un Türkiye'ye yayılmasını önlemek adına bir dizi tedbir alındığı hatırlatıldı.
Tedbirler kapsamında denetimler yapıldığı, bu konuda yayınlanan genelgeye uymadığı belirlenen 18 işletmeye yasal işlem uygulandığı belirtildi.
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Kaynak: AA
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