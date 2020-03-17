Manisa'da koronavirüse karşı tedbirler
Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında sağlık personeli ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri konulu toplantı yapıldı.
17.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:30
Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında sağlık personeli ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri konulu toplantı yapıldı.
Vali Deniz, Manisa Sağlık Müdürü Necip Yemenici'yi ziyaret ederek kent genelindeki tedbirlere ilişkin bilgi aldı.
Sağlık personeli ile toplantı yapan Deniz, vatandaşların da bu süreçte uymaları gereken kurallar bulunduğunu hatırlattı.
Vali Deniz, vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmasını isteyerek, "Vatandaşlarımızın kişisel hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Bu süreçte paniğe kapılmayacağız ancak tedbirli olacağız." dedi.
İl Sağlık Müdürlüğündeki toplantıya Vali Yardımcısı Mesut Eser, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Levent Dinçer ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Osman Bayık katıldı.
Polis araçlarında dezenfeksiyon
Öte yandan, Manisa Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis araçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin sağlıklı bir şekilde görev yapabilmeleri amacıyla dezenfeksiyon işleminin gerçekleştirildiği vurgulandı.
Vali Deniz, Manisa Sağlık Müdürü Necip Yemenici'yi ziyaret ederek kent genelindeki tedbirlere ilişkin bilgi aldı.
Sağlık personeli ile toplantı yapan Deniz, vatandaşların da bu süreçte uymaları gereken kurallar bulunduğunu hatırlattı.
Vali Deniz, vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmasını isteyerek, "Vatandaşlarımızın kişisel hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Bu süreçte paniğe kapılmayacağız ancak tedbirli olacağız." dedi.
İl Sağlık Müdürlüğündeki toplantıya Vali Yardımcısı Mesut Eser, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Levent Dinçer ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Osman Bayık katıldı.
Polis araçlarında dezenfeksiyon
Öte yandan, Manisa Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis araçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin sağlıklı bir şekilde görev yapabilmeleri amacıyla dezenfeksiyon işleminin gerçekleştirildiği vurgulandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Necip Yemenici, Manisa, Polis, Güncel
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