Menü
Haberler››Güncel››Manisa'da Kovid-19 tedbirleri sürüyor - Güncel

Manisa'da Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Manisa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun kullandığı alan ve kamu binaları dezenfekte edildi.

18.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:14
Manisa'da Kovid-19 tedbirleri sürüyor
Manisa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun kullandığı alan ve kamu binaları dezenfekte edildi.
Kent genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hizmet binalarında ateş ölçer ve el dezenfektanı ile önlem aldı.
Belediye hizmet binasına gelen vatandaşların ve personelin önce elektronik ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı kontrol ediliyor. Vücut sıcaklığının ölçümünde, normal değerin üzerinde bir durumla karşılaşılması durumunda ise sağlık birimleriyle iletişime geçiliyor.
Çocuk oyun alanlarından resmi kurumlara, terminallerden toplu taşıma araçlarına kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar belediye ekiplerince 2 günde bir dezenfekte ediliyor.
Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde koronavirüs nedeniyle ara verilen karikatür, bağlama ve akıl oyunları kursları, online eğitime geçilerek tamamlandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Manisa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading