Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan marketlere para cezası
Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen marketlere toplamda 37 bin lira para cezası verildi.
14.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:52
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bugün kent genelindeki 727 marketteki Kovid-19 tedbirleri uygulamalarını denetledi.
Kişisel hijyen kuralları, maske, eldiven, bone ve önlük gibi koruyucu ekipman kullanılması konusunda müşterileri ve işletmecileri uyaran ekipler, denetimler sonucunda Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla yayımlanan genelgelere uymadığı belirlenen 24 markete toplamda 37 bin lira para cezası verdi.
Kaynak: AA
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