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Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan marketlere para cezası

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen marketlere toplamda 37 bin lira para cezası verildi.

14.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:52
Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan marketlere para cezası
Manisa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen marketlere toplamda 37 bin lira para cezası verildi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bugün kent genelindeki 727 marketteki Kovid-19 tedbirleri uygulamalarını denetledi.
Kişisel hijyen kuralları, maske, eldiven, bone ve önlük gibi koruyucu ekipman kullanılması konusunda müşterileri ve işletmecileri uyaran ekipler, denetimler sonucunda Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla yayımlanan genelgelere uymadığı belirlenen 24 markete toplamda 37 bin lira para cezası verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel
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