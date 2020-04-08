Manisa'da Kovid-19'u yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 3 kişi hastaneden evlerine alkışlarla uğurlandı.
08.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:52
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Turgutlu Devlet Hastanesine başvuran Saniye İştar (50), Fatma Kesmeci (51) ve Hasan Alak'a (85) yapılan testler sonucu Kovid-19 tanısı konuldu.
Hastaneye yatırılan 3 hasta, geçen sürede tedaviye olumlu cevap verdi. Dün yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkan hastaların taburcu edilmelerine karar verildi.
Hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine yolcu edildi. Sağlık durumları evlerinden takip edilecek olan 3 kişi, kendileriyle yakından ilgilenen hastane personeline teşekkür etti.
Kaynak: AA