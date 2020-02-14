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Manisa'da kumar baskını

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 4 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

14.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:49Manisa'da kumar baskını
'nın ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 4 bin 900 lira idari para cezası kesildi. Son operasyonla birlikte 1 ay içerisinde kumar oynarken suçüstü yakalanan toplam 23 kişiye 28 bin 175 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmeciliğini B.Ç.'nin yaptığı kıraathanede kumar oynandığı yönündeki ihbar üzerine kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında iş yeri sahibi B.Ç. ile K.Ö., M.Ç. ve M.B. kumar oynarken suçüstü yakalandı. Masada bulunan 350 liraya da el konuldu. 4 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 34. maddesi gereği kumar oynamak suçundan kişi başı bin 225 TL olmak üzere toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibine ayrıca kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Bir ayda 23 kişiye para cezası kesildi

Öte yandan polis ekiplerinin son 1 ayda farklı adreslere düzenlediği operasyonlarla birlikte 23 kişiye, kişi başı bin 225 lira olmak üzere toplam 28 bin 175 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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