Manisa'da kumar makineleri ele geçirildi
Manisa'da müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makineleri ele geçirildi.
09.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:08
Manisa 'da müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makineleri ele geçirildi.
Manisa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Arama soncu, 7 müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.
Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Manisa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Arama soncu, 7 müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.
Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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