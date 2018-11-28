Manisa'da Kumar Operasyonu

Manisa
'nın Salihli
ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan kişilere yer temin ettiği iddia edişen 5 kişi ile kumar oynayan 47 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre Salihli'de bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, kumar oynamaya aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen C.D, E.A, İ.İ, A.S ve M.E.T'yi gözaltına aldı.
Kumar oynadıkları tespit edilen 47 kişiye ise idari para cezası kesildi.
Jandarma ekipleri, kumar oynamada kullanılan malzemelere de el koydu.
Salihli,Manisa
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:30