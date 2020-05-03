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Manisa'da kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir evde kumar oynadıkları belirlenen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Manisa'da kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza
03.05.2020 03:10 | Son Güncelleme: 03.05.2020 03:44
Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir evde kumar oynadıkları belirlenen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 kişinin, oyun masalarında iskambil kağıtları ile para yerine geçen markalarla sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığını belirleyen ekipler, ikamette bulunan kişiler hakkında idari işlem yaptı.

Ekipler, kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip sokağa çıktıkları, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 37 bin 800 lira para cezası uyguladı.
Öte yandan operasyon sırasından ikametin çatısına saklandığı belirlenen 4 kişi de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Alaşehir, Manisa, Güncel, Haber

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