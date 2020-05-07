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Manisa'da kumar oynayan 5 kişiye 19 bin lira ceza

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 19 bin 425 lira ceza verildi.

Manisa'da kumar oynayan 5 kişiye 19 bin lira ceza
07.05.2020 00:48 | Son Güncelleme: 07.05.2020 01:04
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 19 bin 425 lira ceza verildi.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir evde kumar oynandığı yönünde bilgi alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın düzenledi.
Evdeki 5 kişinin, oyun masalarında iskambil kağıtları ile para yerine geçen markalarla sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığını belirleyen ekipler, evdekiler hakkında adli ve idari işlem yaptı.

Kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Hıfzıssıhha Kanunu'nun ve kumar oynadıkları için Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 19 bin 425 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Haber

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