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Manisa'da "Kur'an Ziyafeti" etkinliği 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi tarafından düzenlenen "Kur'an Ziyafeti" etkinliğinin beşincisi 1 Ocak'ta yapılacak.

30.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:27 Manisa'da
İlim Yayma Cemiyeti Şubesi tarafından düzenlenen "Kur'an Ziyafeti" etkinliğinin beşincisi 1 Ocak'ta yapılacak.
Manisa Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Yol-Tur'un desteğiyle Yunusemre Millet Çarşısı'nın konferans salonunda gerçekleştirilecek programda, yarışmalarda dünya birinciliği bulunan Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu'nun da aralarında bulunduğu hafızlar, Kur'an-ı Kerim okuyacak.
Etkinliğin ana teması "Uygur Türkleri" olarak belirlenirken, Manisa İlim Yayma Cemiyeti Şubesi Başkanı Recep Özgüvenç tüm Manisalıları programa davet etti.
Etkinliğin saat 20.30'da başlayacağı bildirildi.

Mustafa Özcan Güneşdoğdu, Şehzadeler Belediyesi, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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