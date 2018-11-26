Manisa'da Kursiyerler Okulları Yeniliyor

Manisa
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından başlatılan "Hem meslek hem de destek projesi"ne katılarak meslek öğrenen kursiyerler kentteki okulların tadilatını yaparak pratik yapıyor.
Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı Ramazan Adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada projenin hem okullara hem de öğrencilere yararlı olduğunu söyledi.
Tadilata ihtiyaç duyan okullara destek verdiklerini anlatan Adam, " Mobilya
, elektrik, dolapların montajı, bilgisayar montajı yapıyorlar. Yunusemre
ilçesinde 10'a yakın okula bu desteği veriyoruz. Okulun hangi alanda ihtiyacı varsa o bölüme yönelik öğrenciler okullara gelip işlemleri yapıyor." dedi.
Öğrencilerin gönüllülük esasıyla çalıştığını aktaran Adam, şöyle konuştu:
"Okulumuzda eğitim alan öğrenciler mesleklerini de geliştirme fırsatı buluyor. Eksikleri bulunan okulların bu işlemleri yaptırması çok zor. Ekonomik anlamda da önemli bir destek oluyor. Böylece gençlerimiz teorik olarak eğitimini aldığı mesleklerini pratiğe döküp el becerilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar. Mesleki alanda teori mutlaka önemli ama pratik olmazsa olmaz."
Kanun Sultan Süleyman
Ortaokulu Müdürü Şenay Mercan, okulunun eksikliklerinin giderilmesine çok mutlu olduğunu söyledi.
Öğrencilerin pratik yapmasından dolayı çok memnun olduğunu belirten Mercan, "Okulun eksiklerini gidermek için dışarıdan usta getirip yaptırmakta zorlanıyorduk. Bu proje bizi ekonomik anlamda çok rahatlattı. Eksiklerin tamamlanmasıyla öğrencilerimiz daha iyi şartlarda eğitim görüyor." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Müdürlüğü,Manisa
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:33