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Manisa'da lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Manisa'da lastiği patlayarak kontrolden çıkan otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

01.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:11 Manisa'da lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
'da lastiği patlayarak kontrolden çıkan otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.Ö. (29) idaresindeki 09 NY 976 plakalı otomobil, ilçesi Hamalınkırı mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan boş sulama kanalına devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki bir yolcu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılırdı.
Jandarma ekipleri kara yolu üzerinden güvenlik tedbiri alırken, otomobil çekici ile devrildiği yerden çıkarıldı.

Şehzadeler, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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