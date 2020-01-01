Haberler » Güncel » Manisa'da lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı - Haber

Manisa'da lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Manisa'da lastiği patlayarak kontrolden çıkan otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

01.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:31
'da lastiği patlayarak kontrolden çıkan otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.Ö. (29) idaresindeki 09 NY 976 plakalı otomobil, ilçesi Hamalınkırı mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan boş sulama kanalına devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki bir yolcu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılırdı.
Jandarma ekipleri kara yolu üzerinden güvenlik tedbiri alırken, otomobil çekici ile devrildiği yerden çıkarıldı.
Manisa'da lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Şehzadeler, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:14   Muğla'da 18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu - Haber
12:12   Kemalpaşa AGD'den "Mekke'nin Fethi" etkinliği - Haber
12:10   İHH'dan 11 bin Yemenliye yardım - Haber
12:09   Kars 2 iranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin, 30 gram esrar çıktı - Haber
12:09   Haluk levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:23   Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Haber
01:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı - Haber
1.01.2020 12:15:15