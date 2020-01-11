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Manisa'da lüks otomobil sahibini buldu

Manisa Forum Magnesia tarafından Manisa'da ilk defa düzenlenen otomobil kampanyasında, lüks otomobil çekilen kura sonrası sahibine kavuştu.

11.01.2020 15:03 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:09Manisa'da lüks otomobil sahibini buldu
Forum Magnesia tarafından Manisa'da ilk defa düzenlenen otomobil kampanyasında, lüks otomobil çekilen kura sonrası sahibine kavuştu.

Manisa Forum Magnesia Alışveriş merkezi tarafından bu yıl ilk defa otomobil kampanyası düzenlendi. 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere bir çekiliş hakkın kazandırılan kampanya kapsamında Volvo V40 marka araç sahibine kavuştu. Çekiliş öncesi alışveriş merkezinde bando gösterisi yapıldı. Bando ekibi alışveriş merkezini gezerek ziyaretçileri çekiliş anına davet etti. Öte yandan çekiliş öncesi sergilenen dans gösterileri ziyaretçiler tarafından beğeniyle izlendi.

Alem FM program sunucusu Fatih Yıldırım eşliğinde Manisa 3. Noter huzurunda çekiliş yapıldı. Yapılan çekiliş sonrası lüks araç Meral Tunçel isimli talihliye çıktı. Çekiliş sırasında orada olmayan Tunçel'e ulaşılarak bilgi verildi.

Çekilişin ardından program dans ve bando gösterileriyle devam etti. - MANİSA

Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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