Haberler » Güncel » Haber

Soma'daki maden ocağında göçük! Bir işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesindeki Eynez mahallesinde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağındaki tahkimat söküm çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük sırasında bir işçi hayatını kaybetti.

18.09.2019 19:06

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, Eynez Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağındaki tahkimat söküm çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçükte yaralanan işçi Mustafa Şen (35), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şen, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"BAŞ SAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUZ"

Söz konusu olaya ilişkin firmadan yapılan açıklamada, "Eynez İşletmesi'nde devam etmekte olan tahkimat söküm çalışmaları esnasında meydana gelen kaza sonucu çalışma arkadaşlarımızdan Mustafa Şen yaralanmış, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin hemen ardından hastaneye kaldırılmıştır. Yol boyunca ambulansta ve hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın maalesef çalışma arkadaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soma'daki maden ocağında göçük! Bir işçi hayatını kaybetti

Manisa, Soma, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:41 Söke Kent Konseyi'nin yeni Başkanı Güler Nalbant oldu
22:41 Şanlıurfa'da yol kenarına bırakılan eyp imha edildi
22:37 Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı
22:33 Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki "GPS hırsızlığı" davası
22:33 Çift başlı buzağı ölü doğdu
22:32 Nevşehir iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 3 ölü, 2 yaralı-ek görüntüyle
22:31 Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti