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Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

10.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:46
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Manisa 'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki özel bir maden ocağı işletmesinin galeri bölümü çöktü. Madendeki işçilerden biri hayatını kaybetti, biri yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan 2 işçi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Kazada yaşamını yitiren işçinin, 47 yaşındaki Ersin Özdoğan olduğu öğrenildi. Arama çalışmalarında önce Salih Ayber'in (22) ardından, Erdinç Karaveli'nin (40) cenazesine ulaşıldı. Böylece kazada ölen sayısı 3'e yükseldi.
İşçilerin cenazeleri Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arama çalışmaları sonlandırıldı.
Hafif şekilde yaralandığı belirtilen işçi ise Soma Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Firmadan açıklama
Ocağın işletmecisi İmbat Madencilik AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, olayın adli makamlara intikal ettiği belirtildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece zorunlu işlerin madende sürdürüldüğü vurgulanırken, "İşletmemizde yaklaşık 1 aydır üretim haricinde tamamen iş güvenliğinin gereklerini yerine getirebilme adına zaruri personelle zorunlu işler sürdürülmektedir. Bu kapsamda galerideki bakım onarım çalışmaları esnasında meydana gelen bu olayda hayatını kaybeden arkadaşlarımıza öncelikle Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, iş arkadaşlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz." denildi.
Olayın son derece üzüntü verici olduğu kaydedilen açıklamada, "Yaşanılan olay, hem şirketimizi hem de bütün çalışanlarımızı ve ailelerini derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Bu aşamadan sonra Şirketimiz bütün imkanlarıyla elim kaza sonucu kaybettiğimiz çalışma arkadaşlarımızın ailelerinin yanında olacaktır. Başta vefat eden arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve bütün madencilik camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Vali Ahmet Deniz, yaptığı yazılı açıklamayla vefat eden maden işçilerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, Soma, Güncel
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