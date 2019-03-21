Kaynak: AA

Manisa'da park halindeki araçlardan mazot çalan 3 zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde park halindeki araçlardan mazot çaldığı tespit edilen 3 zanlıyı takibe aldı.Zanlıların hafif ticari araçla hareket halinde olduğunu belirleyen ekipler operasyon düzenlendi.Hafif ticari araçta 500 litre mazot bulan ekipler 3 zanlıyı gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.