21 Mart 2019, 09:47
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Manisa'da "Mazot Hırsızları"Na Suçüstü

Manisa

Manisa'da park halindeki araçlardan mazot çalan 3 zanlı yakalandı.

Manisa'da park halindeki araçlardan mazot çalan 3 zanlı yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde park halindeki araçlardan mazot çaldığı tespit edilen 3 zanlıyı takibe aldı.

Zanlıların hafif ticari araçla hareket halinde olduğunu belirleyen ekipler operasyon düzenlendi.

Hafif ticari araçta 500 litre mazot bulan ekipler 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Turgutlu, Jandarma, Ahmetli, Manisa, Güncel
Kaynak: AA