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Manisa'da mevsimlik işçi fidanlıktaki binada ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, mevsimlik işçi İbrahim Doğan (55) fidanlığa ait binada ölü bulundu.

11.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:08Manisa'da mevsimlik işçi fidanlıktaki binada ölü bulundu
'nın ilçesinde, mevsimlik işçi İbrahim Doğan (55) fidanlığa ait binada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Muradiye Orman Fidanlığında çalışanlar, mesai arkadaşları Doğan'ı fidanlığın dinlenme odasındaki çekyatta hareketsiz halde fark edince durumu, 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Doğan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Doğan'ın, kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Doğan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna gönderildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden yaşayan 2 çocuk babası Doğan'ın yaklaşık 3 aydır fidanlıkta mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Yunusemre, Manisa, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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