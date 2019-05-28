Manisa'da meyve bahçelerinde yangın

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, meyve bahçeleri ile üzüm bağlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında yaklaşık 15 dönümlük tarımsal arazi hasar gördü
Alınan bilgiye göre, Çepnidere Mahallesinde bulunan meyve bahçelerinde ve üzüm bağlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahaleye başladığı yangında şu ana kadar yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.
Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Turgutlu
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Kaynak: AA