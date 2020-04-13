Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manisa'da mezarlıklar bakıma alındı

İl genelinde bulunan mezarlıklarda periyodik olarak bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı'da mezarlıklarda yabani ot temizliği ile bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.

13.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:33
Manisa'da mezarlıklar bakıma alındı
İl genelinde bulunan mezarlıklarda periyodik olarak bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı 'da mezarlıklarda yabani ot temizliği ile bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, vatandaşların manevi duygularını yoğun şekilde yaşadığı mezarlık alanlarını temiz ve huzurlu bir ortam haline getirebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde periyodik olarak mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı'da mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Daire başkanlığına bağlı ekipler, mezarlıklarda bulunan yabani otları temizliyor, ilaçlama çalışmasının yanı sıra genel bir bakım yürütüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, belli bir program dahilinde ilçedeki tüm mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapılacağını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Saruhanlı, Manisa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››Manisa'da mezarlıklar bakıma alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:34: Van Gölü sahillerinde 100 ton atık çöp toplandı - Haber 13:34: Çakıcı: "Tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık" - Haber 13:34: DEV PETROL ARAMA PLATFORMU FSM'DEN GEÇTİ - Haber 13:33: "TURŞUCU KÖYÜ"NDE TURŞUCULAR ÖNÜNDE KUYRUK - Haber 13:33: Kartepe çağrılarını Kocaman yanıtladı - Haber 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin