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Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

09.09.2019 00:08 Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Kaşıkçı (63) idaresindeki 45 K 8034 plakalı minibüs ile Nurettin Taşatar (59) idaresindeki 45 K 9464 plakalı otomobil, eski Selendi yolu taş maden ocağı mevkisinde çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüs sürücüsü Kaşıkçı ile otomobil sürücüsü Taşatar ve otomobildeki eşi Zeliha Taşatar (57) yaralandı.
Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa, Kula, Güncel

Kaynak: AA

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