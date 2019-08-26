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Manisa'da motosiklet denetimi

Manisa'da motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetiminde 250 sürücüye para cezası verildi, 85 motosiklet trafikten men edildi, 3 çalıntı motosiklet bulundu.

26.08.2019 11:26 Manisa'da motosiklet denetimi
Manisa'da motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetiminde 250 sürücüye para cezası verildi, 85 motosiklet trafikten men edildi, 3 çalıntı motosiklet bulundu.
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri, il genelinde 200 personelle motosikletlere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.
Yaklaşık 2 bin motosiklet ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre kusuru bulunan 250 sürücüye 87 bin liralık cezai işlemler uygulandı, 85 motosiklet trafikten men edildi, çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet de ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin, muhtelif zamanlarda il genelinde denetimleri sürdüreceği öğrenildi.

Jandarma, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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