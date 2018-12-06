Manisa'da Motosiklet Hırsızlığı İddiası

Manisa
'da farklı tarihlerde çaldıkları motosikletleri sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma
ekipleri, farklı tarihlerde çaldıkları 20 motosikleti, üzerindeki şase ve motor numarasını silerek, sosyal medya üzerinden sattığı ileri sürülen S.K, C.Ç, S.P, Y.K. ve S.K'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramada ele geçirilen 11 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.
Jandarma,Manisa
06 Aralık 2018 Perşembe 17:08