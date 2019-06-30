30.06.2019 15:56
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Manisa'da motosiklet kamyonetle çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Manisa

Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet ile kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa 'nın Kula ilçesinde motosiklet ile kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile İbni Sina Caddesi'nin birleştiği Kula İtfaiye Amirliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde hareket halindeki Y.Y.'nin (17) kullandığı 45 RA 2993 plakalı motosiklet, İbni Sina Caddesi'nden İtfaiye Amirliğine doğru seyir halinde olan Şaban G. (50) idaresindeki 22 ND 458 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Yasin Y. ile Şakir Furkan Y. (18) savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan 2 genci ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yasin Y., ambulansla Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Kaynak: İHA
Kula , Manisa , 3. Sayfa

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