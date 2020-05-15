Manisa'da motosiklet kazası: 3 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

15.05.2020 01:17 | Son Güncelleme: 15.05.2020 01:18
Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kargınışıklar Mahallesi üzerinde Ertan Akkavak (31) yönetimindeki 22 LJ 071 plakalı motosiklet, kiraz alım yeri önünde ağabeyi Kamil Yıldırım ile yürüyen Selçuk Yıldırım'a çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ertan Akkavak ile aynı araçta bulunan Sezer Akkavak yol kenarına savruldu.
Motosikletin çarptığı Selçuk Yıldırım ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı.
Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Ertan Akkavak, kafasından ağır darbe alması nedeniyle travma şüphesi üzerine Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Selçuk Yıldırım ve Sezer Akkavak'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Manisa’da motosiklet kazası: 3 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Motosiklet, Demirci, Manisa, Güncel, Haber

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