Manisa'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
16.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:18
Manisa 'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Soma- Bergama kara yolu Cenkyeri Mahallesi kavşağında Doğukan K. idaresindeki 45 AJ 534 plakalı otomobil aynı istikamette seyreden Yusuf A. yönetimindeki 45 AAV 542 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf A. ile yolcu Volkan A. yaralandı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Soma Devlet Hastanesine kaldırdı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Soma- Bergama kara yolu Cenkyeri Mahallesi kavşağında Doğukan K. idaresindeki 45 AJ 534 plakalı otomobil aynı istikamette seyreden Yusuf A. yönetimindeki 45 AAV 542 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf A. ile yolcu Volkan A. yaralandı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Soma Devlet Hastanesine kaldırdı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Manşet
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