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Manisa'da nefes borusuna yemek kaçan engelli kadın öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan engelli kadın hayatını kaybetti.

24.07.2019 00:40 Manisa'da nefes borusuna yemek kaçan engelli kadın öldü
Manisa'nın Kula ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan engelli kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, bir rehabilitasyon merkezinde kalan zihinsel engelli Hüsniye Mert'in (58) nefes borusuna öğle saatlerinde yediği yemek kaçtı.
Kurumdaki bir görevlinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Mert, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hüsniye Mert'in cesedi, otopsi yapılmaz üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Manisa, Kula, Güncel

Kaynak: AA

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