09.06.2019 09:29
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Manisa'da odun deposu yandı

Manisa

Manisa'da bir tarladaki odun deposu çıkan yangında kül oldu.

Manisa'da bir tarladaki odun deposu çıkan yangında kül oldu.
Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir tarlada çıkan anız yangınında alevler, rüzgarın da etkisiyle içi odun dolu depoya sıçradı.
Yangının yerleşim yerine yakın olması paniğe neden olurken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti.
Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Odun deposunun kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin yapılacak çalışmanın ardından belirleneceği bildirildi.
Kaynak: AA
Yunusemre, Manisa, Güncel