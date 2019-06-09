Manisa'da odun deposu yandı

Manisa
'da bir tarladaki odun deposu çıkan yangında kül oldu.
Alınan bilgiye göre, Yunusemre
ilçesine bağlı Atatürk
Mahallesi'nde bir tarlada çıkan anız yangınında alevler, rüzgarın da etkisiyle içi odun dolu depoya sıçradı.
Yangının yerleşim yerine yakın olması paniğe neden olurken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti.
Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Odun deposunun kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin yapılacak çalışmanın ardından belirleneceği bildirildi.
Kaynak: AA
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