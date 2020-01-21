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Manisa'da oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Manisa'da 18 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

21.01.2020 00:59 | Son Güncelleme: 21.01.2020 01:01
'da 18 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçesi Seyitali Mahallesi eski sanayi sitesi oto yıkama kuaförü önünde K.A, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Ummahan A'yı (53) 15 yerinden bıçakladı. Yaralı anne, telefonla yardım istedi.
Yardıma gelenlerin vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Ummuhan A, Kula Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Ummuhan A, ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
K.A, olayda kullandığı bıçakla Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
Manisa'da oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Manisa, Kula, Güncel

Kaynak: AA


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