Manisa'da öğretmenler günü kutlandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:49



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:49

Manisa'da öğretmenler günü kutlandıMANİSA - Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi öğrencilerin sergilediği oratoryo gösterisi izleyicileri duygulandırdı. Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Kutlama programları kapsamında Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin tarafından çelenk sunuldu. Çelengin sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu saygı duruşunda bulunuldu. Öğretmenlerin ve okul müdürlerinin birbirlerinin günlerini tebrik etmesi sonrası çelenk sunma programı sona erdi. Çelenk sunulmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi'nde İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi öğrencileri tarafından kutlama programı düzenlendi. Kutlama programında mesleğe yeni başlayan 18 öğretmen yemin ederken, yemin eden öğretmenler adına Lokman Hekim Mesleki Anadolu Teknik Lisesi'nde göreve başlayacak Melisa Cansu Akbaş konuşma yaptı. Yemin töreni sonrasında Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu'ndan emekli olan öğretmen Osman Öztop emekli öğretmenler adına teşekkür konuşması yaptı. Öğretmenliğin temel şartının sevgi olduğunu söyleyen Manisa Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, "Gerçekten öğretmenlik ancak bir şartla yapabileceğiniz bir meslek. 25 yıl fiilen sınıfa girmiş ders vermiş bir öğretmen olarak söyleyebilirim ki; öğretmen olmanın temel şartı sevmektir. İçinizde büyük bir kucaklama duygusu yoksa bu meslek insana çok zor gelebilir" diye konuştu. Çetin'in ardından Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından Manisa'dan emekli olan 209 öğretmen için temsilen 7 öğretmene Hizmet Şeref Belgesi verildi. Törende konuşan Vali Deniz, "Gelişmiş kalkınmış toplumların özelliklerine baktığımız zaman bilgiye sahip olan, sahip olduğu bilgiyi teknolojiye çeviren toplumların çok daha hızlı kalkındığını söyleyebiliriz. İşte bu bilginin kaynağı öğretmenlerimiz. Çünkü ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı, gençlerimizi öğretmenler yetiştiriyor" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi öğrencileri tarafından oratoryo gösterisi sergilendi. Öğrencilerin başarılı performansı izleyicileri duygulandırırken büyük alkış aldı. Gösterinin ardından tören sona erdi. Programa Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ziya Elmalı, 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, CHP İl Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.