Manisa'da Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:56



24 Kasım 2018 Cumartesi 15:56

Manisa'da Öğretmenler Günü kutlandıMUSTAFA Kemal Atatürk'e başöğretmen unvanının verilişinin 90. yıl dönümü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü, Manisa'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla kutlama programı başladı, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Öğretmenlerin ve okul müdürlerinin birbirlerinin günlerini tebrik etmesi sonrası buradaki program sona erdi. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi'nde İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin etkinliğine geçildi. Mesleğe yeni başlayan 18 öğretmen, yemin etti. Yemin eden öğretmenler adına Lokman Hekim Mesleki Anadolu Teknik Lisesi'nde göreve başlayacak Melisa Cansu Akbaş konuşma yaptı. Sonrasında, Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu'ndan bu yıl emekli olan öğretmen Osman Öztop, emekli öğretmenler adına teşekkür konuşması gerçekleştirdi.Daha sonra kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, öğretmenliğin tek bir şartta yapılabilecek bir meslek olduğunu belirterek, o şartın da sevgi olduğunu kaydetti. Manisa Valisi Ahmet Deniz ise Bilgili, donanımlı, kültürlü, vatanına, ülkesine, bayrağına sevdalı, milli ve manevi değerlerine sahip çocuklarımızı öğretmenlerimizin yetiştirmesi herşeyin üzerindedir. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizin gününü kutluyorum. Göreve yeni başlayan öğretmenleri, bu kutsal mesleği seçtikleri için tebrik ediyorum dedi.Öğretmenler Günü etkinliklerine, Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ziya Elmalı, 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, CHP İl Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal katıldı.