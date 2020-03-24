Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Manisa'da oklu kirpi avlayan 2 kişiye toplam 36 bin 590 lira ceza - Haberler

Manisa'da oklu kirpi avlayan 2 kişiye toplam 36 bin 590 lira ceza

Manisa'nın Kula ilçesinde koruma altındaki oklu kirpiyi avlayan 2 kişiye, yasak avcılık ve yasaklı pitbull cinsi köpek beslemekten toplam 36 bin 590 lira para cezası kesildi.

24.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:10
Manisa'da oklu kirpi avlayan 2 kişiye toplam 36 bin 590 lira ceza
Manisa 'nın Kula ilçesinde koruma altındaki oklu kirpiyi avlayan 2 kişiye, yasak avcılık ve yasaklı pitbull cinsi köpek beslemekten toplam 36 bin 590 lira para cezası kesildi.
Encekler Mahallesinde pitbull cinsi köpekleriyle avlanan iki kişinin olduğu ihbarını alan Kula İlçe Jandarma ekipleri, bölgeye hareket etti.
Koruma altındaki türlerden "oklu kirpi" avladıkları tespit edilen E.A (56) ve S.A (42) jandarma ekiplerince yakalandı.
Yakalanan şüphelilerle 3 pitbull cinsi köpek ve telef edilmiş bir oklu kirpi ele geçirildi.
Şüphelilerin ifadelerinde oklu kirpiyi etinin şifalı olduğuna inandıkları için avladıklarını söyledikleri belirtildi.

Salihli Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği, şahıslara yasak avcılık nedeniyle 8 bin 840 lira, yasaklı pitbull cinsi köpek besledikleri için de 27 bin 750 lira olmak üzere toplam 36 bin 590 lira para cezası uyguladı. Ayrıca köpeklere de el konuldu.

Kaynak: AA

Etiketler : Manisa, Kula, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haberler
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek Haberler
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt’ten geldi Haberler
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt'ten geldi
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:25: İstanbul'da karantinadan kaçan kişi Tekirdağ'daki evine geldi - Haber 15:25: Yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını zabıta ekipleri karşıladı - Haber 15:25: Mısır'da 2 haftalık sokağa çıkma yasağı - Haber 15:24: Fabrikaya getirdiği arkadaşı eski sevgilisini öldürüp, intihar etti; 'iş için geldim' dedi - Haber 15:24: Esenlik, siparişleri evlere teslim etmeye başladı - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 13:16: Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:18: Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar - Ekonomi
Loading