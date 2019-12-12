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Manisa'da okul önleri ve parklarda narkotik denetimi

MANİSA'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'deki okul önleri, parklar ve metruk binalar, uyuşturucu satıcılarına karşı polis ekiplerince kontrol edildi.

12.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:41Manisa'da okul önleri ve parklarda narkotik denetimi

MANİSA'nın merkez ilçeleri ve Yunusemre'deki okul önleri, parklar ve metruk binalar, uyuşturucu satıcılarına karşı polis ekiplerince kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde uyuşturucuya karşı bugün denetim yaptı. Kentteki okul önleri ve çevreleri ile parklar ve metruk binalar, uyuşturucu satıcılarına karşı kontrol edildi. 2 saatlik denetimde şüpheli görünen 163 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan S.A. (33), Şehzadeler ilçesinde yakalandı. Emniyetten yapılan açıklamada, denetimlerin süreceği belirtildi.



Şehzadeler, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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