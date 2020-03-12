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Manisa'da okul önlerinde narkotik denetimi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'deki lise önlerinde uyuşturucu satılarına yönelik denetlendi.

12.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:56
Manisa'da okul önlerinde narkotik denetimi
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre 'deki lise önlerinde uyuşturucu satılarına yönelik denetlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde uyuşturucuya karşı denetim yaptı. Manisa Lisesi, Manisa Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hasan Türek Anadolu Lisesi önleri, uyuşturucu satıcılarına karşı kontrol edildi. 'Asi' isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı yaklaşık bir saat süren uygulamada 120 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Ayrıca polis ekiplerince, öğrencilere bilgilendirmede bulunuldu. Emniyet yetkililerince denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Yunusemre, Narkotik, Manisa, 3. Sayfa

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