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Manisa'da okullara masa tenisi ekipmanı

"Bir Gelecek Projesi" kapsamında Manisa'da okullara masa tenisi ekipmanları hediye edildi.

14.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:44Manisa'da okullara masa tenisi ekipmanı
"Bir Gelecek Projesi" kapsamında 'da okullara masa tenisi ekipmanları hediye edildi.
Birevim firması, Beşeri ve İktisadi Kalkınma (BEKA) Derneği ve Masa Tenisi Federasyonu işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan masa tenisi ekipmanları, törenle İl Gençlik ve Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Törende konuşan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akgün, Bir Gelecek Projesinin örnek bir proje olduğunu belirterek, "Projeyi hayata geçiren firmayı kutluyorum. Özellikle dezavantajlı bölgelerde gençleri spor, eğitim ve sanat olanakları ile buluşturmak için gösterdikleri gayret çok kıymetli. Masa tenisi sporunun özendirilmesi ve sevdirilmesi için bu projeyi son derece önemsiyoruz." dedi.
Törene BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akgün, firmanın Manisa Şube Müdürü Fatih Ülker ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Türkiye, Manisa, Spor

Kaynak: AA

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