Manisa'da Ön Patileri Kesilmiş Yavru Kedi Telef Oldu

Manisa
'nın Saruhan ilçesinde, ön patileri kesilmiş halde bulunan sokak kedisi, tedavi edildiği veteriner kliniğinde telef oldu. Paşaköy
Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ön patileri kesildikten sonra sokağa bırakılmış haldeki yavru kediyi gören vatandaşlar, Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Derneği'ne (HAYSADER) haber verdi.
HAYSADER yetkilisi tarafından ilçedeki bir veterinere götürülerek tedavi altına alınan kedi bir süre sonra telef oldu.
HAYSADER Manisa Başkanı Gökhan Oğuz Kaya, hayvana bu eziyeti yapanların bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını istedi.
Kaya, "Bu tarz insanların güçleri masum ve korumasız canlara yetiyor. Uzun uzadıya lanetler okuyup kelime savaşı vermeyeceğim artık. Her gün yeni bir vahşete uyanıyoruz. Bu eziyet bitsin artık." dedi.
Paşaköy,Manisa
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:38