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Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

23.07.2019 23:56 Manisa'da orman yangını
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Edremit, Bergama ve Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 15 arazöz, 3 helikopter ve 4 dozerle müdahale edildi.
Yangın alanının yakınında bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü bünyesindeki ekipler de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Alevler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 6 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Edremit, Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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