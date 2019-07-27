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Manisa'da ot yangını korkuttu

Manisa'da ot yangını korkuttuMANİSA - Manisa'da boş bir arazide çıkan ot yangını çevresindeki tesislere sıçramadan söndürüldü.

27.07.2019 17:34
Manisa'da ot yangını korkuttu
Manisa'da ot yangını korkuttu
MANİSA - Manisa'da boş bir arazide çıkan ot yangını çevresindeki tesislere sıçramadan söndürüldü.
Yangın 15.30 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Ahmet Bedevi Mahallesi'ndeki, Manisa Sebze ve Meyve Hali arkasında meydana geldi. Boş arazide sebebi bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki tesislere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Duman içinde kalan Manisa Sebze ve Meyve Hali esnafı, yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı.

Şehzadeler, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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