Manisa'da Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 2'si Ağır 17 Yaralı

Manisa
'nın Kırkağaç
ilçesinde, yolcu otobüsü ile vinç yüklü kamyon çarpıştı, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.
Kaza, İstanbul- İzmir
Karayolu Gelenbe
Mahallesi girişinde, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden Aydın
S.'nin kullandığı 10 HF 105 plakalı yolcu otobüsü, kavşakta Bedrettin Eyiz yönetimindeki 16 AC 8658 plakalı vinç yüklü kamyon ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon refüje devrildi. Kazada otobüste sıkışan muavin Mithat Kiremitçinin de ralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Muavin Mithat Kiremitçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Kırkağaç Devlet Hastanesi, Akhisar
Mustafa Kirazoğlu Devlet ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Soruşturma başlatan jandarma, kazayı yara almadan atlatan kamyon şoförü Bedrettin Eyiz'i gözaltına aldı.
Kırkağaç,Manisa
22 Kasım 2018 Perşembe 19:17